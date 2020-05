De langverwachte heraanleg van de Grote Markt zal 7 miljoen euro kosten, de timing van de werken blijft voorlopig uit Vanessa Dekeyzer

07 mei 2020

15u36 2 Tienen We weten eindelijk wie de heraanleg van de Grote Markt op zich zal nemen. De firma Viabuild werd door de stad aangesteld om de werken uit te voeren. De heraanleg zal in totaal om en bij de 7 miljoen euro kosten, waarvan Fluvius ongeveer 1 miljoen euro voor zijn rekening neemt. Wat de timing van de werken betreft, is er nog geen duidelijkheid, maar de nutswerken starten vanaf maandag alvast weer op.

Die nutswerken waren sinds 17 maart stil gelegd wegens de coronamaatregelen. “Om te vermijden dat de nieuwe bestrating de volgende jaren weer opengelegd moet worden, vernieuwen alle nutsmaatschappijen hun oude hoofdleidingen en de huisaansluitingen”, zegt schepen van Infrastructuur Tom Roovers (Groen).

“De werken zijn in verschillende fases opgedeeld om de hinder voor het verkeer, de handelszaken en de omwonenden zo beperkt mogelijk te houden”, gaat de schepen verder. “Voetgangers en fietsers kunnen, mits de nodige voorzichtigheid, langs de werken passeren. Fietsers kan soms gevraagd worden hun fiets aan de hand te nemen. Er wordt zorg voor gedragen dat de handelszaken en woningen te voet toegankelijk blijven. De bushalte op de Grote Markt wordt van maandag 11 tot en met maandag 25 mei niet bediend.”

Minimale hinder

Alle informatie over de verschillende fases van de nutswerken kan je nalezen op de website van de stad. Daar is momenteel wel nog geen planning te vinden over de eigenlijke heraanleg. “Op korte termijn wordt een overleg met de aannemer georganiseerd om de definitieve planning vast te leggen”, zegt schepen Roovers.

De verdere uitwerking en timing van de werken dient zo snel mogelijk en regelmatig overlegd te worden met de horeca, handelaars en inwoners. Men moet erop toezien dat de hinder minimaal blijft en de stad voor iedereen zo goed mogelijk bereikbaar blijft Nele Daenen, fractieleider sp.a

“We hopen dat de werken nu zo snel mogelijk kunnen starten want we wachten toch al jaren op de ‘aangekondigde’ heraanleg van de Markt”, zegt Nele Daenen, fractieleider van sp.a. “De verdere uitwerking en timing van de werken dient zo snel mogelijk en regelmatig overlegd te worden met de horeca, handelaars en inwoners. Men moet erop toezien dat de hinder minimaal blijft en de stad voor iedereen zo goed mogelijk bereikbaar blijft.”

Die mening deelt ook oppositiepartij Tienen Vooruit!. “Hoe de Markt er nu bij ligt, doet meer aan een desolaat voormalig Oostblokstadje denken dan aan een aantrekkelijke tintelende stad”, reageert gemeenteraadslid Bernard Vandereyken. “Essentieel is dat bij de onderhandelingen met de aannemer de nadruk wordt gelegd op een timing die rekening houdt met de noden en belangen van de inwoners en de handel.”

Kostenplaatje

Over het kostenplaatje van de heraanleg wordt nog druk gediscussieerd. “We stellen vast dat de prijs van de laagste inschrijver, zelfs na bijkomende onderhandelingen, nog steeds 0,7 miljoen euro hoger ligt dan aangepaste raming en die van de twee andere inschrijvers zelfs 1,7 miljoen en 2,1 miljoen euro hoger”, stelt Nele Daenen. “Gelet op het grote verschil tussen de prijs van de eerste en de andere inschrijvers, zal de werfopvolging zeer belangrijk zijn en hopen we dat er geen meerkosten zullen volgen tijdens de werfuitvoering.”

Dit dossier heeft lang genoeg in de geheimzinnigheid gebaad. Onze partij is blij dat er eindelijk knopen zijn doorgehakt. Nu moet men ook effectief in actie komen! Joëlle Dereze, raadslid (Vlaams-Belang)

“We moeten zien dat we appelen met appelen vergelijken, want er circuleren verschillende bedragen”, reageert schepen Roovers. “De raming in 2018 bedroeg 7,5 miljoen euro en de offertes lagen tussen de 9,2 en de 9,9 miljoen euro. Anno 2019 bedroeg de raming 8 miljoen euro en de werken worden nu gegund aan 7,1 miljoen euro. Al deze prijzen zijn inclusief btw en met inbegrip van het aandeel Fluvius.”

Communicatie

Tienen Vooruit! dringt er bij de stad nog op aan dat zowel de toegankelijkheid als de parkeermogelijkheden maximaal gevrijwaard moeten blijven. “De stad moet daarop toezien zodat ze daar tijdig over kan communiceren”, aldus fractieleider Els Moyens. En ook Vlaams Belang hamert op een glasheldere communicatie. “Dit dossier heeft lang genoeg in de geheimzinnigheid gebaad”, zegt raadslid Joëlle Dereze. “Onze partij is blij dat er eindelijk knopen zijn doorgehakt. Nu moet men ook effectief in actie komen!”