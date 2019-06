De Kapitein komt naar Tienen vdt

20 juni 2019

‘Lang zal hij leven, lang zal hij leven!’ Kapitein Winokio viert 15 jaar handjes draaien, koekebakkenvlaaien,...windjes laten en vooral 15 jaar liedjes zingen. Dat viert hij op zondag 23 juni in de Manège in Tienen. Deuren gaan open om 15 uur. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Voor meer info kan je terecht op Winokio.eventsquare.co of via wendy@jamuzzi.com.