De Heidebloem staat op de planken Vanessa Dekeyzer

06 november 2019

09u35 0

Op vrijdag 8 november en zaterdag 9 november, telkens om 20 uur brengt de Koninklijke Kunstkring Heidebloem in de toneelzaal van het CC De Kruisboog, opvoeringen van ‘Goei Boter’, een komedie van Luc Kerkhofs, in een regie van Oktaaf Duerinckx, met de assistentie van Jenny Vanwezer. De regisseurs doen een beroep op de acteurs Melissa Ingels, Marianne De Mol, Mimi De Mol, Laura Moyaerts, Diane Moens, Ramy Slimane, Georges Pijpops en Frans Goyen. Toegang bedraagt 9 euro. Info kaarten: 016/81.80.53 of 0494/52.42.25.