David Vantongelen opent Street Food Vanessa Dekeyzer

19 augustus 2019

15u14 10 Tienen De gekende eetzaak Pipas op de Waaiberg, rechtover de scholengroep VIA, is omgedoopt tot Street Food. De nieuwe zaakvoerder is David Vantongelen, die samen met zijn vrouw Dominique Govaerts de kledingszaak Dominique in de Houtemstraat uitbaat.

David is afgestudeerd als kok en heeft al heel wat ervaring in de horeca. “Ik keer dus terug naar een oude liefde van mij”, vertelt Vantongelen. “Zo'n kans kon ik echt niet laten liggen. De ligging van deze zaak vlakbij de scholencampus is uniek. Ik geloof dan ook sterk in het potentieel van deze zaak.”

Street Food biedt dagelijks kraakverse broodjes en lekkere snacks aan scherpe prijzen. De nadruk ligt vooral op de snelle bediening, vooral voor jongeren die ‘s middags een lekkere hap willen eten. “Ook levering aan bedrijven staat op het programma”, zegt Vantongelen. “Daarnaast verhuur ik achteraan de zaak een zaal met terras die plaats biedt aan ongeveer 45 mensen en uitgerust is met een projector, muziekinstallatie en wifi. Deze kan perfect gebruikt worden voor babyborrels, recepties, vergaderingen, presentaties en bedrijfsmeetings.”