Dave Froidcoeur is nieuwe voorzitter Open Vld Tienen Vanessa Dekeyzer

03 november 2019

13u12 1 Tienen Open Vld Tienen hield nieuwe bestuursverkiezingen. De ruim 400 leden werden uitgenodigd om in café De Baron te kiezen voor een nieuwe bestuursploeg en voorzitter. Een ruime delegatie kwam langs en Dave Froidcoeur werd met 87 procent van de stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter.

Dave Froidcoeur is tamelijk nieuw binnen de partij. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kwam hij een eerste keer op. Hij woont in de buurt van het Vianderdomein, is gehuwd en vader van twee dochters. In het dagelijks leven werkt hij bij Carrefour in Brussel, waar hij hoofd marketing is voor de Hypermarkten in België. “Als rasechte Tienenaar ben ik blij met de vele stemmen die de partijleden aan mij gegeven hebben en ik wil zeker iedereen hiervoor bedanken. De ruime overwinning geeft aan dat ik hen steun geniet en ik ben dan ook niet van plan om hen teleur te stellen.”

Gewezen-voorzitter Ignace Dewael is ook tevreden. “Na zes jaar als voorzitter was het tijd om de fakkel door te geven aan iemand nieuw. Dave kan instaan voor vernieuwing en verjonging binnen onze partij. Dit door onder meer harder in te zetten op communicatie via sociale media. Ik blijf actief in de partij en zal de nieuwe mensen uiteraard mee ondersteunen. Ze kunnen steeds op mijn ervaring rekenen.”

Meer over Dave Froidcoeur

politiek