Danny Puyneers: "De bomen aan de Kasteelstraat zijn zo dood als een pier"

05 juni 2019

Danny Puyneers (Tienen Plus) ontdekte dat de meeste bomen aan de Kasteelstraat er zeer treurig bijstaan. “De stad heeft deze knotwilgen vorig jaar aangeplant en dat is zeker een goed idee om hier een groene boulevard te creëren. Ik juich dat alleen maar toe. Maar na het planten heb je als stad nog wel de verantwoordelijkheid om dit groen te onderhouden. De bomen staan kurkdroog en zijn op sterven na dood. Nog slechts 9 van de 52 exemplaren tonen tekenen van leven.”

Te heet en te droog

“In 2017 werden er bijkomende bomen tussen de bestaande in aangeplant”, reageert schepen Tom Roovers (Groen). “De zomer van 2018 bleek te lang, te heet en te droog. Er werd veel water gegeven, maar de prioriteit lag daar bij de meest recente aanplant, omdat die het meest kwetsbaar is. Er was nog hoop dat de bomen zouden bekomen. Op sommige plaatsen is dit het geval, maar in de Kasteelstraat zijn er meerdere afgestorven. De heraanplant ervan staat gepland voor het eerstvolgende plantseizoen, dit najaar. Er ontbrak ook nog één boom. Ook die zal bij geplant worden.”