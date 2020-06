Dancin’Movement zet ook tijdens de zomer haar lessen verder: “Inschrijvingen voor de zomerkampen komen vlot binnen” Vanessa Dekeyzer

11 juni 2020

12u46 0 Tienen Bij Dancin’Movement in Tienen worden er deze zomer niet alleen kampen georganiseerd, maar ook de dans-, toneel- en musicallessen blijven verder gaan. Door de quarantaine konden deze laatste niet plaatsvinden. “We willen iedereen de kans bieden om terug volop zijn of haar hobby op te nemen”, zegt Murielle Puttemans.

“Een dans- musicalkamp bij Dancin’movement is verwondering, magisch, tintelend, uitdagend, dans, spel, zang en vooral fun. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen, bubbels, veelvuldig handen wassen en voldoende rust, wordt het genieten van ‘s morgens tot ’s avonds”, belooft Murielle. “De zalen zullen elke dag gepoetst worden en elke bubbel heeft zijn eigen zaal. Handen ontsmetten voor het binnengaan, is een must.” Murielle is aangenaam verrast door het grote aantal inschrijvingen. “Je merkt dat mensen niet of minder lang op vakantie gaan. En het zal de kids ook deugd doen terug onder leeftijdsgenootjes te zijn en op een ongecompliceerde manier plezier te maken.”

Ondanks de quarantaine kon Murielle, samen met enkele super gemotiveerde docenten, nog wel enkele lessen verder zetten, zoals klassiek ballet en moderne dans. De online pilateslessen deden het ook bijzonder goed. “Ik heb hier heel veel tijd en energie ingestoken om zoveel mogelijk mensen te motiveren deel te nemen aan de lessen want sommigen hadden toch drempelvrees. Uiteindelijk hebben superveel mensen meegedaan, heel veel van hen zelfs twee tot drie keer per week. Ook in het nieuwe schooljaar zullen we naast real life lessen blijven inzetten op het online gebeuren. Dit kan voor sommige mensen een lagere drempel zijn om deel te nemen aan de lessen, bijvoorbeeld jonge moeders die niet weg kunnen van huis door de kleine kinderen, mensen die niet graag ‘ s avonds nog rondrijden en een eventueel volgende quarantaine kan hierdoor weer vlotjes opgevangen worden.”

Nieuw lesjaar

Vanaf 12 september starten de nieuwe lessen. Wie al eens kennis wil maken, kan op 9 september terecht op de opendeurdag. Tot oktober mag je zoveel lessen uitproberen als je wil, om bewust een keuze te kunnen maken. En wie al graag z’n plaatsje online reserveert, kan dat doen op www.dancinmovement.com.