Dame wijkt uit voor hond en knalt tegen paal Kristien Bollen

14 augustus 2020

18u01 0

In de Slachthuisstraat in Tienen gebeurde donderdag rond 16.15 uur een verkeersongeval. In de bocht moest een bestuurster plots uitwijken voor een overstekende hond. Een aanrijding met de viervoeter kon hierdoor net vermeden worden, maar de 63-jarige dame uit Tienen knalde wel met haar wagen tegen een verlichtingspaal. Hulpdiensten snelden ter plaatse, de dame bleek gelukkig ongedeerd.