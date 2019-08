Dame passeert kassa maar vergeet goederen in handtas te betalen Kristien Bollen

07 augustus 2019

19u17 5

In de Brico in de Pollepelstraat in Tienen betrapte personeel dinsdagavond een winkeldief op heterdaad. De 23-jarige dame uit Tienen had net aan de kassa voor 40 euro aan goederen die in haar karretje geladen waren afgerekend. Helaas was de jongedame vergeten de spuitbus ter waarde van 20 euro die ze in haar handtas had gestoken, aan de kassa aan te bieden voor betaling en werd hierop aangesproken. Uiteindelijk betaalde de dame alsnog voor de spuitbus.