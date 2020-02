Dame opgesloten op kerkhof Kristien Bollen

13 februari 2020

19u43 5

Aan de Aarschotsesteenweg raakte woensdagavond rond 17.35 uur een dame opgesloten op het kerkhof. De 38-jarige vrouw merkte na een bezoekje aan de begraafplaats op dat de toegangspoort gesloten was en alarmeerde de politie. De agenten konden de verantwoordelijke die een sleutel bezit van het kerkhof bereiken en zo kon even later de vrouw bevrijd worden.