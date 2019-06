Dame onder invloed rijdt tegen geparkeerde wagen en vlucht Kristien Bollen

13 juni 2019

Op de Leuvenselaan in Tienen reed woensdagvoormiddag rond 11.40 uur een wagen tegen een geparkeerde wagen. De chauffeur sloeg op de vlucht. Dankzij getuigen kon politie de bestuurder even later aantreffen. De 74-jarige dame uit Tienen die het ongeval veroorzaakte en de vlucht nam legde een positieve ademtest af.