Dame naar ziekenhuis na val van fiets Kristien Bollen

09 januari 2020

In de Glagestraat in Tienen kwam woensdag rond 14.25 uur een oudere dame met haar fiets ten val. Het slachtoffer klaagde over pijn aan de heup, ze werd voor de nodige verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.