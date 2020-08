Dame kijkt te diep in het glas en knalt op geparkeerde wagens Kristien Bollen

06 augustus 2020

Op de Oplintersesteenweg in Tienen verloor woensdagavond rond 23.10 uur een dame de controle over haar stuur en knalde hierdoor tegen twee andere geparkeerde wagens. De straat raakte bezaaid met brokstukken van de drie auto’s. De bestuurster, een 40-jarige dame uit Nieuwerkerken, bleef ongedeerd. De vrouw had wel wat te diep in het glas gekeken en haar rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen.