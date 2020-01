Dame die twee schroefmachines steelt op heterdaad betrapt Kristien Bollen

22 januari 2020

In de doe-het-zelf zaak Brico in de Pollepelstraat in Tienen betrapte personeel maandag rond 15.25 uur een winkeldief op heterdaad en hield die staande. De 38-jarige dame uit Linter probeerde met twee elektrische schroefmachines de winkel te verlaten zonder deze te betalen. De politie werd ter plaatse gevraagd. De elektrische machines bleken niet beschadigd en werden door de winkel terug genomen.