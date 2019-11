Dakloze aangereden door trein overleeft ongeval wonderwel Kristien Bollen

22 november 2019

Een dakloze man uit Luik stak donderdagavond rond 18.10 uur de treinsporen over tussen de Invalsweg en de Mulkstraat. Helaas werd de man aangereden door een trein die net in het station van Tienen vertrokken was richting Landen. Als bij wonder overleefde de man het ongeval en raakte gezien de omstandigheden slechts lichtgewond en verkeerde niet in levensgevaar, zoals gevreesd. De toegesnelde hulpdiensten brachten het slachtoffer over naar de spoeddienst van het ziekenhuis in Tienen voor de nodige verzorging en verdere controle. Brandweerlui, Infrabel, NMBS en de spoorwegpolitie kwamen ter plaatse voor de nodige vaststellingen en onderzoek. De treinreizigers dienden niet geëvacueerd te worden. Wel liep de trein aanzienlijke vertraging op maar kon nadien gewoon zijn reisweg verder zetten.