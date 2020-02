Dak in opbouw van nieuwbouwwoning gaat vliegen Kristien Bollen

09 februari 2020

In de Vissenakenstraat in Vissenaken bij Tienen is deze namiddag is een dak van een woning in aanbouw gaan vliegen. Het dak dat in aanbouw is kwam rond 17.30 uur grotendeels los. Er dreigt wel een 200-tal vierkante meter dak verder los te komen. Intussen werden de hulpdiensten op de hoogte gebracht om eventuele verdere schade aan omwonenden te voorkomen. Of aan de woning zelf, die al winddicht was gemaakt, schade is valt nog af te wachten.