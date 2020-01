CVO VOLT naait buidelzakken voor Australische kangoeroes Vanessa Dekeyzer

17 januari 2020

16u40 0 Tienen De cursisten van de module basis naaien van CVO VOLT in Campus Tienen namen het initiatief om buidelzakken te maken voor Australische kangoeroes. Het centrum voor volwassenenonderwijs werkte hiervoor samen met de vzw Bezorgd Om Mensen.

De verschrikkelijke bosbranden, die Australië teisteren, laten ook de cursisten van VOLT niet onberoerd. “Een cursist had via Facebook gelezen over Team Belgium for Australia. De vraag werd gesteld of we samen buidelzakken konden maken”, zegt leerkracht Lieve. “De doelstellingen passen perfect in deze module. Van alle geschonken stofjes maakten de dames buidelzakken voor de vele getroffen koala- en kangoeroejongen.”