Cultuurdebat in de Kruisboog Christian Hennuy

11 juni 2019

11u18 0

Een tijdje terug deden wijzigingen in het Decreet Lokaal Bestuur heel wat commotie ontstaan rond het voortbestaan van sommige adviesraden. Voor een korte periode was onduidelijkheid troef. Ondertussen is de storm wat gaan liggen en is het de hoogste tijd om de situatie te overschouwen en plannen te maken voor het lokaal cultuurbeleid en lokale participatie van de toekomst. Daarom organiseert de dienst Cultuur een groot Cultuurdebat op woensdag 12 juni om 20 uur in de polyvalente theaterzaal van CC De Kruisboog. Schepen voor Cultuur Wim Bergé doet de verwelkoming en inleiding. Vervolgens wordt het debat gestoffeerd met een aantal inzichten uit de publicatie ‘Vanop de Frontlijn’ van auteurs Bart Caron en Guy Redig. Moderator Jacques Debraekeleer leidt nadien de discussie tussen burgemeester Katrien Partyka, voorzitter Open Doek vzw Joke Quaghebeur, afdelingshoofd cultuur- en gemeenschapsbeleid Zaventem Freek Rombouts, voorzitter OpgewekTienen Philippe Liesenborghs en de auteurs Bart Caron en Guy Redig. Hoewel dit debat de titel Cultuurdebat meekreeg, gaat deze problematiek en discussie over meer dan alleen maar cultuur. Ook sport-, senioren- en jeugdverenigingen hebben hier rechtstreeks mee te maken.