Crowdfundingplatform levert 5000 euro op DDH

23 juni 2020

11u47 0 Tienen Het crowdfundingplatform van Ronde Tafel Tienen 21, in samenwerking met LC1 Tienen, Agora 18 en 41Tienen21, wordt stopgezet en leverde 5000 euro op, waarmee in de eerste plaats zelfstandige thuisverplegers geholpen werden tijdens de coronacrisis.

Het crodwfundingplatform werd opgestart tijdens de coronacrisis en dankzij het verzamelde geld konden zo’n 1.000 mondmaskers, 1.000 handschoenen, 100 spatmaskers en 500 KN95 maskers bezorgd worden. Vele vrijwilligers verdeelden het materiaal onder zelfstandige thuisverplegers, verschillende scholen, woonzorgcentra, zelfstandige kindercrèches, BOM, Huis in de Stad Tienen, Stichting Delacroix en mensen in de horeca in Tienen, Glabbeek, Boutersem en Hoegaarden. Indien nodig starten de initiatiefnemers het platform weer op.