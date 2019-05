Crossing Vissenaken pakt uit met haar Community Day vdt

23 mei 2019

15u15 3 Tienen Crossing Vissenaken organiseert op 25 mei haar Community Day. “Onze vereniging is meer dan alleen voetbal”, zegt Wim Sevenants van Crossing Vissenaken.

“In onze club moet iedereen de mogelijkheid krijgen om recreatief te kunnen sporten met respect voor elkaar”, gaat Wim verder. “Wij staan open voor jongens én meisjes, senioren, veteranen en ladies, G-sport met motorische of mentale beperking en samenwerking met wielertoeristen, met wandelclubs, met scholen en de KLJ.”

Nationale ploeg

Op deze Community Day is het programma zo verscheiden samengesteld dat iedereen zijn gading zal vinden. Zo is er om 13 uur een wandeltocht van SOS Vissenaken, een fietstocht van De Lustige Trappers en een tornooi ‘in de box’. Om 15 uur kan je genieten van wandelvoetbal, G-voetbal met CP Stars en een wedstrijd van de Geen Stars. “En dan is er nog de nationale ploeg van Ampu voetbal die langskomt om een wedstrijd te spelen tegen de Green Stars. De nationale ploeg speelt natuurlijk niet elk jaar in onze regio, dus het is zeker een unieke kans om hen aan het werk te zien”, aldus Wim. Om 17 uur volgt er nog een demonstratie streetsoccer en daarna kan je deelnemen aan de barbecue. Doorlopend is er een playzone en kan je snacks verkrijgen. Iedereen is welkom op de terreinen van Crossing Vissenaken.