Coronadrempel Tienen overschreden met elf nieuwe besmettingen op week tijd, maar volgens burgemeester “geen problematische situatie” Kristien Bollen

10 augustus 2020

20u08 80 Tienen Tienen kon vrij lang de tweede coronagolf afwenden. De laatste maand waren er 14 nieuwe bevestigde gevallen waarvan 11 de laatste zeven dagen. Met 34.975 inwoners betekent dat dat Tienen 31 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners telt, terwijl de alarmdrempel op 20 ligt. Burgemeester Katrien Partyka legt geen bijkomende maatregelen op. “Die namen we eerder al, maar we volgen de situatie op de voet op.”

In een persbericht zegt de stad dat het aantal positieve Covid-19-tests ook in Tienen toeneemt. Er wordt meer en sneller getest dan in de voorbije maanden, maar het is helaas zo dat ook Tienen niet ontsnapt aan de tweede golf. Op dit ogenblik zijn geen bijkomende maatregelen aan de orde. Er wordt wel opgeroepen om de coronamaatregelen erg strikt te blijven opvolgen: was je handen, hou 1,5 m afstand, draag een mondmasker op plaatsen waar het drukker of verplicht is, wees extra voorzichtig bij mensen die tot een risicogroep behoren, buitenactiviteiten hebben de voorkeur en respecteer je bubbel! Aan inwoners die gecontacteerd worden in het kader van het contactonderzoek wordt gevraagd alle medewerking te verlenen.

Intussen krijgen burgemeesters niet enkel het aantal besmettingen door, maar ook waar deze zich voordoen binnen hun gemeente zodat ze eventuele bijkomende maatregelen opleggen. Op de vraag of men intussen weet van waar die komen, wil burgemeester Partyka liever niet reageren. “We hebben de afgelopen weken al extra maatregelen genomen. Bovendien is er steeds een overleg met de huisartsen, de noodplanambtenaar en de burgemeester die de situatie op de voet volgt.”