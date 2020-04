Corona zet neuzen weer in zelfde richting: Suikerrock vindt in stad Tienen opnieuw een partner voor editie 2021 Vanessa Dekeyzer

16 april 2020

12u43 0 Tienen Suikerrock 2021 zal grotendeels een kopie worden van de geplande editie van deze zomer. Dat kondigt organisator Walter Kestens aan. “Het niveau zal minstens hetzelfde en vergelijkbaar zijn. Onze fans en ticketkopers zullen dus niet op hun honger blijven zitten.”

Het waren bange weken voor Suikerrockorganisator Walter Kestens, al zag hij de bui al een hele tijd hangen. “We hebben de afgelopen weken ingezet op twee scenario’s. Sinds gisteren mogen we daar één van schrappen”, zegt Kestens. “Suikerrock is een professionele organisatie die ook in deze moeilijke tijden alles op alles zet om de situatie naar best vermogen aan te pakken. Je weet dat dit de meest verstandige keuze is, maar het doet pijn als we ons inbeelden hoe onze zomer er zal uitzien. Een zomer zonder festivals is een zomer zonder DNA van onze cultuur. Maar nog eens, ik ben ervan overtuigd dat het schrappen van grote evenementen tot 31 augustus de juiste beslissing was. Laat ons luisteren naar specialisten en hopen dat de politiek de juiste keuzes blijft maken.”

Kostenplaatje?

Net als de andere festivals hangt er aan de afgelasting van deze editie 2020 een kostenplaatje. “Het is nog te vroeg om de balans op te maken, maar er zijn sowieso kosten gemaakt, die nu verloren zijn”, zegt Walter. “Wat betreft het boeken van groepen is het overleg volop aan de gang. Er zijn vandaag al verschillende toezeggingen voor volgend jaar, wat ons bijzonder verheugt. Het programma zal dus zeker even goed zijn als dit jaar.”

Ik ben er van overtuigd dat als onze burgemeester vandaag zegt dat ze er alles zal aan doen, dat ze dat ook meent Walter Kestens, organisator Suikerrock

Kestens bevestigt nog dat de organisatie er, samen met de burgemeester, alles aan gaat doen om het festival op de Grote Markt te laten plaatsvinden, ondanks de werken die hier aan de gang zullen zijn. De neuzen lijken dus weer in dezelfde richting te wijzen. “In crisistijden zijn er andere contacten, andere gesprekken en andere ontmoetingen, al zijn die laatste dan wel digitaal”, aldus Kestens. “Wij hebben dat aangegrepen om met onze burgemeester opnieuw in gesprek te gaan en vonden een zeer constructieve dame op ons pad. Iedereen heeft zijn eigen specifieke verantwoordelijkheden maar ik ben er zeker van dat we die samen gaan matchen. Wij vanuit Suikerrock geloven er in en ik ben er van overtuigd dat als onze burgemeester vandaag zegt dat ze er alles zal aan doen, dat ze dat ook meent.”

Zaakvoerder

Gaat Kestens nu een zorgeloze zomer tegemoet? “Absoluut niet. We werken nu volle bak aan Suikerrock 2021, dus rustig zal het niet worden. Daarnaast moet ik mijn andere bedrijven runnen en door deze crisis leiden. Ook daar is de verantwoordelijkheid groot. We geven werk aan meer dan 1.000 mensen. Dat zijn 1.000 gezinnen die geraakt worden door de crisis. Het is onze plicht om ook daar snel te schakelen. Ik kan je meegeven dat we dat voor onze bedrijven succesvol gedaan hebben en daar weer bouwen aan de toekomst.”