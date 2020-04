Corona slaat hard toe in Huize Nazareth. Twaalf slachtoffers op één week tijd Vanessa Dekeyzer

17 april 2020

20u53 28 Tienen In woonzorgcentrum Huize Nazareth in Goetsenhoven bij Tienen zijn op amper één week tijd maar liefst twaalf mensen overleden aan corona. In totaal heeft het virus al veertien slachtoffers in dit rusthuis geëist.

Vorige week bleek al dat het coronavirus niet min was in het woonzorgcentrum Huize Nazareth. Dertig van de 160 bewoners bleken besmet. Twee bewoners overleden aan de gevolgen van het virus. Maar deze week kwamen daar nog eens twaalf slachtoffers bij. “Het is een nachtmerrie voor iedereen”, zegt An Haekens, medisch directeur.

Er waren ook 14 medewerkers besmet met het virus. Dat aantal loopt intussen op tot 20. Gelukkig is er ook goed nieuws. Heel wat bewoners met corona zijn intussen genezen. Huize Nazareth heeft ook testkits toegestuurd gekregen. “Dat zal helpen om alles onder controle te houden”, besluit directeur Haekens.