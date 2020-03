Corona legt werken aan de Tiense Vesten stil Vanessa Dekeyzer

19 maart 2020

16u11 0 Tienen De werken aan de Vesten worden stilgelegd omwille van de maatregelen omtrent het coronavirus. Tot nader order zal er geen werfactiviteit meer zijn. De Slachthuisstraat is opnieuw toegankelijk, maar de bestaande omleidingen ter hoogte van de Kapucijnenstraat en Paardenbrugstraat blijven van toepassing.

De aannemer doet nog het nodige om de werf veilig en ordentelijk achter te laten en waar nodig, inritten opnieuw toegankelijk te maken. Maar daarna worden de werken stilgelegd. “Dit betekent dat de fasewissel die wij eerder hadden aangekondigd voor 30 maart voorlopig niet zal plaatsvinden”, klinkt het bij Wegen en Verkeer. “De inwoners van Tienen ontvingen hierover eerder deze week een brief maar de actualiteit heeft de informatie in deze brief ondertussen ingehaald. Tot er meer nieuws beschikbaar is, blijven de huidige verkeersmaatregelen van toepassing op de Vesten.”

Verkeer op Vesten is mogelijk in beide richtingen op buitenring en fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad op de buitenring. De kruispunten Bergévest met Kapucijnenstraat en Bergévest met Paardenbrugstraat zijn afgesloten voor autoverkeer. Het verkeer van de Vesten naar de Paardenbrugstraat en de Kapucijnenstraat kan omrijden via de Bostsestraat en het verkeer vanuit de Paardenbrugstraat en de Kapucijnenstraat naar de Bergévest kan omrijden via de Beauduinstraat.

Via de website www.wegenenverkeer/tienen vind je de meest recente informatie over het project.