Corona-crowdfunding Klassiek in de Kapel is een groot succes Vanessa Dekeyzer

17 april 2020

15u21 1 Tienen De afgelopen weken zette Klassiek in de Kapel, de vzw die zich in Tienen bezighoudt met de organisatie van klassieke concerten, een crowdfunding op. De bedoeling was een aantal musici, die nu door de coronacrisis niet alleen hun concerten, maar ook een groot deel van hun inkomsten verloren zien gaan, een hart onder de riem te steken. In ruil voor een ‘blijf-in-uw-kot’-video kregen de musici een toelage van 250 euro.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om drie muzikanten een plezier te kunnen doen met deze actie. Maar door het grote succes van de crowdfunding werd, door de vrijwillige bijdragen van bijna vijftig muziekliefhebbers, maar liefst 1.500 euro opgehaald. Bart Debbaut en Jacques Kinnaer besloten daarom niet drie, maar zes muzikanten blij te maken met een ‘corona-premie’.

De donateurs kregen in ruil zes unieke huiskameropnames, van cellist Olsi Leka, harpiste Devaere, pianiste Margot Verstraeten, fluitist Luka Železnik, violistes Ana Julija Mlejnik en Svenja Van Driessche en saxofonist Kurt Bertels. “We zijn erg opgetogen over het resultaat van onze crowdfunding”, zegt Bart Debbaut. “Er was bijzonder veel sympathie van de muziekliefhebbers, die ervoor gezorgd hebben dat we zes muzikanten een tegemoetkoming hebben kunnen geven. Voor hen is deze coronacrisis immers bijzonder zwaar. Ze kunnen vaak niet of nauwelijks terugvallen op de steunmaatregelen van de overheid.”

Mensen verbinden

“Door onze kleine actie, hebben we, samen met bijna vijftig donateurs, eens te meer laten zien dat muziek mensen verbindt”, vult Jacques Kinnaer aan. “In tijden van ‘social distancing’ is dit meer dan ooit waar.” Klassiek in de Kapel heeft jammer genoeg ook de twee laatste concerten van dit seizoen moeten annuleren. Mensen die al tickets kochten voor deze concerten kunnen hun geld terugvragen of de tickets ruilen voor een concert uit de tweede concertreeks die in september van start gaat.

“We beloven een bijzonder boeiend tweede concertseizoen”, vertelt Bart enthousiast. “Omwille van de coronacrisis zullen we de seizoensfolder die we normaal in mei hadden bedeeld, pas later verdelen. Maar via onze website www.klassiekindekapel gaan we regelmatig informatie vrijgeven over onze concertreeks. En op www.beethoven2020.be vind je alvast het volledige programma van onze Beethovenweek in november. We zijn er zeker van dat mensen, na deze lockdown, blij zullen zij dat ze opnieuw kunnen genieten van prachtige concerten.’

Wie even wil meegenieten van het resultaat van de crowdfundingactie kan hier terecht.