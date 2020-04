Corona brengt golf van samenhorigheid en solidariteit teweeg in de Vianderstraat Vanessa Dekeyzer

24 april 2020

14u53 4 Tienen Elke dag om 20 uur geven de inwoners van de Vianderstraat het beste van zichzelf om de zorgverleners die dag in dag uit in de vuurlinie van de coronacrisis staan een hart onder de riem te steken. Wat begon met een simpel applaus, ging al snel over tot het zingen van liedjes, begeleid door instrumenten.



Het is mooi en hartverwarmend om te zien welke solidariteit er elke avond in de Vianderstraat in deze coronatijden heerst. Eerst is er één minuut handgeklap en daarna wordt er gezongen op de tonen van ‘Always look on the bright side of life.’

“De buren schreven ook een eigen tekst op ‘Marina’ van Rocco Granata met referenties naar het virus en deelden de teksten uit aan alle buren zodat iedereen kan meezingen”, vertelt Dave Froidcoeur. “En er wordt altijd uit volle borst meegezongen!”