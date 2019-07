Container komt los tijdens opladen; drie wagens beschadigd Kristien Bollen

04 juli 2019

In de Viaductstraat in Tienen gebeurde gisterenavond een bizar ongeval. In de straat was een afvalcontainer van 12 kuub geplaatst voor verbouwingswerken aan een woning. Toen de firma de container wilde opladen ging het mis; de container schoof van de vrachtwagen af en kwam terug op de straat terecht. De container rolde tegen een geparkeerde wagen die tegen de wagen voor hem knalde en vervolgens die nog een derde geparkeerde wagen raakte. Gelukkig raakte bij het incident niemand gewond maar de drie geparkeerde wagens, een Renault Clio, een Peugot 207 en een Opel Zafira liepen wel aanzienlijke blikschade op. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen.