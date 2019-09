Communicatie met en voor de burger: politiezone Getevallei brengt eerste “Politiekrant” uit Kristien Bollen

03 september 2019

16u03 0 Tienen Voor de burgemeesters en de korpschef is communicatie een topprioriteit in de nieuwe politiezone. Een nieuw initiatief om burgers informatie te geven en tegelijkertijd met hen in verbinding te treden, komt er nu met de eerste editie van ‘De Politiekrant’. Deze week zullen alle inwoners van politiezone Getevallei, ongeveer een 36.300 gezinnen, verdeeld over de gemeenten Hoegaarden, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw, deze politiekrant in de brievenbus ontvangen.

Openheid, transparantie en vooral de dialoog met de inwoners van deze gemeentes stimuleren is het opzet van dit initiatief. Met de politiekrant wil men de burgers meer inzicht geven in de nieuwe politiezone die op 1 januari 2019 van start ging. De onderwerpen die aan bod komen zullen herkenbaar zijn voor de burgers en creëren meer inzicht in de werking en resultaten van de politiezone.

“Vooreerst worden de verschillende bestuursorganen toegelicht, aangevuld met uitleg over het tot stand komen van de fusie. Daarnaast wordt er weergegeven waar de politiezone juist voor staat (missie en visie) en welke waarden zij voorop stellen”, vertelt korpschef Stephan Gilis. “De verschillende diensten, politiegebouwen en belangrijke contactgegevens kan men hierin duidelijk vinden”.

De wijkagent

In het eerste nummer komt de wijkagent uitgebreid aan bod aangezien er uit de bevolkingsbevraging van 2018 blijkt dat burgers niet voldoende op de hoogte zijn over wie hun wijkagent eigenlijk is. “De wijkagent is immers een belangrijk eerste aanspreekpunt en vervult een centrale rol in de politiezone. In elke gemeente zijn er verschillende wijken die elk een eigen wijkinspecteur hebben. In de politiekrant worden de verschillende wijkagenten weergegeven met de bijhorende contactgegevens. Tenslotte worden er concrete tips gegeven om veilig naar school te gaan zodat de start van het nieuwe schooljaar veilig kan verlopen”, zegt Julie Huyghebaert, adviseur beleid en communicatie. Ook de verschillende kanalen die de politiezone gebruikt, worden voorgesteld zodat burgers weten waar ze alle informatie kunnen vinden.

Ze politiekrant zal in de gemeentehuizen en politiekantoren beschikbaar zijn, maar ook op de volledig vernieuwde website van de pz Getevallei als op de Facebookpagina van de politiezone kan er meer informatie worden teruggevonden én kan de politiekrant digitaal geraadpleegd worden.

Milieu en digitale brievenbus

Enkel deze eerste editie zal in elke brievenbus worden verdeeld. Nadien zullen er zeker nog twee edities volgen, weliswaar volledig digitaal. “ We denken ook aan het milieu en gaan geen onnodig papier verspillen. Via de website en sociale mediakanalen zullen we de volgende twee edities aanbieden. Daarna wordt er geëvalueerd hoe de burgers dit initiatief hebben ervaren en of zij in de toekomst nog volgende edities willen zien verschijnen”, klinkt het bij de vernieuwde politiezone.