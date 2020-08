Commerse vs Corona. “Geen rooskleurige toestand, maar blij dat we kunnen blijven werken” Kristien Bollen

20 augustus 2020

19u44 2 Tienen Op een doordeweekse dag trekken we door de stad Tienen. Niet echt héél druk, maar het volk dat in de straten loopt verdwijnt snel door een hevige regenbui. Toch zetten we door en gaan eens shoppen en een koffietje drinken bij de lokale handelaars die na de lockdown opnieuw op dreef zijn. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met hen?

Je zou denken dat mensen het hele jaar door wel schoenen laten herstellen. Toch is het opvallend rustig in de Schoenmakerij Express, de winkel van Roger Thioulants (79) in de Leuvensestraat in het centrum van de stad. In winkel, waar hij en zijn echtgenote Nicole Leys (73) allerhande lederwaren verkopen en Roger instaat voor de herstellingen van schoenen en lederwaren, mag maar één klant tegelijkertijd binnen. Roger is vaak aan het werk in zijn atelier. Iets wat hij - althans volgens zijn dochter - niet kan missen. “Tijdens de lockdown hebben ze toch twee maanden de deuren moeten sluiten. Ik had gehoopt dat hij tijdens die verplichte sluiting eindelijk eens over zijn pensioen zou denken, maar helaas”, klinkt het bij haar.

62 jaar in de stiel

Maar Roger denkt dus nog lang niet aan stoppen. De eerste dag dat de winkels weer mochten starten, opende hij al om zes uur ‘s ochtends de deuren. “Wat wil je, ik zit al 62 jaar in de ‘stiel’. Onze openingsuren zijn altijd zo geweest, van zes tot achttien uur. Waarom zou je het plots veranderen?”, lacht Roger. “De mensen zijn dat ook zo gewoon.” Maar mensen ziet hij nu wel iets minder. “Die coronacrisis is voor niemand goed”, zegt de man. “Het valt op dat de mensen het nu wat moeilijker hebben. Velen onder hen waren of zijn nog steeds technisch of sociaal werkloos. Mooie woorden, maar het inkomen is een stuk lager. Mensen besparen dan op alles, ook op herstellingen. Nu zie ik regelmatig mensen naar hun centjes grabbelen in hun geldbeugel om te kunnen betalen, dat was voordien niet zo”, zucht Roger. Maar hoewel hij zelf tot de “risicogroep” behoort door zijn leeftijd, denk hij helemaal nog niet aan stoppen. “Dat gaat gewoon niet. Heel mijn leven ben ik het gewoon van onder de mensen te zijn. Als ik de deuren sluit zie ik niemand meer. Neen, laat mij maar werken, dat is gezond”

Blijven doorwerken

Wat verderop in de Leuvensestraat springen we binnen bij meester-kaasheer Bartholomeus. Zaakvoerder Bartholomeus Van den Daele (59) runt er al 38 jaar zijn zaak. “Wij zijn tijdens de lockdown-periode open gebleven als voedingswinkel. Eigenlijk hebben we toen ‘goed’ kunnen verder werken”, vertelt Bartholomeus. “Het was hier dan ook geen ‘rush’, omdat door het verplichte thuiswerk de dagelijkse bestellingen voor bedrijven van broodjes en soep plots wegvielen. Daardoor heb ik nog altijd één persoonslid dat op technische werkloosheid staat. Gelukkig zijn de meeste mensen wel blijven komen, maar toch is het onzeker wat de toekomst zal brengen. Niemand mag nog gezellig feestjes houden, dus de traditionele kaasplanken.... die vallen weg. Ook de feestdagen zijn nog een groot vraagteken. Door het coronavirus zijn we wel begonnen met thuisleveringen. Heel wat mensen durfden in het begin niet naar buiten komen en ondertissen zijn er nog steeds die wat schrik hebben. Maar geen probleem, voor wie wil doen we nog steeds gratis thuisleveringen in onze stad.”

Akelig rustig

In het café de Baron in de Academiestraat is het akelig rustig. Iets na de middag zitten er welgeteld twee klanten. Maar zaakvoerder Guy Timmermans (50) blijft zijn glimlach behouden en serveert nog steeds heerlijke pintjes. “De klanten kwamen begin juli maar héél langzaam terug. Ook als het terug mocht, zag je nog altijd dat veel mensen niet durfden. De tweede helft van juli zag er al wat beter uit, maar toen kwam de uitbraak van de ‘tweede golf’. Natuurlijk viel het wat terug in elkaar. Ook moeten we rekening houden met de afstandsregel. Als het wat ‘tegenzit’, zit de zaak met acht klanten vol.”

Al ligt het lage aantal klanten misschien niet helemaal aan het coronavirus. “Momenteel zijn er volop werken bezig aan de Grote Markt en hier in de Alexianenweg. Als café zijn we daardoor bijna onbereikbaar. Ook een terras zetten is bijna onmogelijk: welgeteld één tafeltje en twee stoelen. Anders is de doorgang op het voetpad te klein. Toch wanhoopt de man nog niet. “Het zal nog een moeilijke periode worden voor iedereen. Al prijs ik me gelukkig dat ik niet bij de ‘starters’ hoor, maar al 22 jaar deze zaak run. Je hebt dan al een beetje reserve opgebouwd. Als startende handelaar wachten leningen niet. Neen, laten we hoopvol naar de toekomst kijken. Al vrees ik dat we zullen moeten volhouden tot er een vaccin is.”

Op de Grote Markt treffen we Koen Quintens (50), zaakvoerder van restaurant Gambrinus ‘t Land van Belofte. Een zaak met een decennialange geschiedenis, die door Koen in 2003 werd overgenomen. “De klanten hebben de weg wel vrij snel teruggevonden” zegt Koen. Iedereen van het personeel is bovendien opnieuw aan de slag, daar ben ik blij om. We kunnen binnen maximaal 38 personen plaatsen in plaats van 54, maar anderzijds kregen we van de stad de mogelijkheid om onze terrassen uit te breiden. Dat is wel een steun, net zoals de BTW-verlaging.”

De vele wisselende regels zijn niet zo eenvoudig. “Eigenlijk valt het wel best mee. Vanaf het begin hebben we ruime maatregelen genomen. Recentelijk kwam er de regelgeving dat klanten zich moeten registreren voor de contact tracing. Wijzelf hebben nog geen problemen gehad met mensen die valse namen opgeven. Enkelingen doen soms wat moeilijk omdat het hun privacy zou schenden.... Raar, als je weet dat ze wel alles op Facebook zetten”, klinkt het.