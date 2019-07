Clash tussen Tienen Plus en Suikerrock-organisatie over herbruikbare bekers Vanessa Dekeyzer

02 juli 2019

14u33 0 Tienen De stad Tienen zal deze zomer tijdens drie evenementen herbruikbare bekers introduceren. Dat is zo bij Vlaanderen Zingt, het Sweet City Festival en de Vianderfeesten. “Waarom volgt Suikerrock dit goede voorbeeld niet”, vraagt Danny Puyneers van Stadspartij Tienen Plus zich af. Zijn vraag wordt niet hartelijk beantwoord door de festivalorganisatie.

“Organisatoren van festivals en andere evenementen in Vlaanderen mogen vanaf 2020 geen wegwerpbekers, blikjes of petflessen meer gebruiken. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het verbod geldt voor alle evenementen, van een klein buurtfeest tot een groot festival”, weet Puyneers te vertellen. “Voor een festival als Suikerrock zijn het aantal bekers van de stad weliswaar te beperkt. Maar we verwachten van de organisatie toch wel meer innovatie op dit vlak.”

“Tijdens de Gentse feesten haalt een vrachtwagen op biogas elke nacht de gebruikte bekers op”, weet Puyneers. “Deze worden vervolgens naar Luik gebracht, waar ze op een duurzame manier grondig worden afgewassen. Elke beker wordt gemiddeld 200 keer hergebruikt. Nergens in Europa behandelt een festival een gelijkaardig volume inwisselbare bekers. Als ze dit op de Gentse feesten kunnen, waarom dan niet op Suikerrock?”

Het moet maar eens gedaan zijn met de kritiek van derderangspolitici, die op de kap van Suikerrock goedkoop media-aandacht wensen te krijgen.” Walter Kestens

“Het is duidelijk dat men bij Tienen Plus niet weet waarover men praat”, reageert Suikerrock-organisator, Walter Kestens. “Deze politici zijn blijkbaar enkel uit op aandacht op de kap van honderden vrijwilligers en dat vinden we als positieve Tienenaars zeer verwerpelijk. Suikerrock doet heel wat naar duurzaamheid en onze voetafdruk. Puyneers fixeert zich op de drankbekers, maar de wetgeving hier rond is nog niet duidelijk en bovendien zijn er veel andere maatregelen om een festival duurzaam te maken.”

Voetafdruk

Kestens benadrukt dat de transporten naar het festival doorslaggevend zijn in de ecologische voetafdruk. “Daarom dat Suikerrock vooral opteert voor regionale partners en leveranciers en daarnaast trein-, bus- en fietsvervoer promoot. Daarnaast beschikken we over een eigen eco-team, dat afval ophaalt en sorteert. Geen enkele organisatie in Tienen doet ons dat na! In tegenstelling tot de campagne van Tienen Plus zetten we deels in op elektrische en hybride wagens, is de brandstof van onze generator deels bio, sorteren we ons eigen afval en sensibiliseren we daar waar kan. Het moet maar eens gedaan zijn met de kritiek van derderangspolitici, die op de kap van Suikerrock goedkoop media-aandacht wensen te krijgen. We nodigen elke politicus die vragen heeft over Suikerrock, uit om zijn vragen eerst aan ons voor te leggen alvorens als een kieken zonder kop in de media onzin te spuiten.”