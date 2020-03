Circusschool Salto Tienen post 23 dagen lang circusopdrachtjes Vanessa Dekeyzer

16 maart 2020

16u02 10 Tienen Circus Atelier Salto heeft een leuk initiatief bedacht om de verveling tegen te gaan in deze coronatijden. Elke dag post Tom Cools van de circusschool om 10 uur een nieuwe video met een circusopdracht onder de naam #23dagencircusplezier met #circusateliersalto.

“Kinderen hoeven hiervoor geen circusmateriaal te hebben of aan te kopen”, zegt Tom. “Ze kunnen gewoon huis-tuin- of -keukenmateriaal gebruiken. We krijgen al heel veel positieve reacties. Ouders sturen ons filmpjes door van hun kinderen die de opdrachten thuis proberen. De video van zondag werd al meer dan 2.000 keer bekeken. Super leuk om op deze manier in contact te blijven met onze leden!”

De opdrachten zijn te vinden op de Facebookpagina van Circus Atelier Salto.