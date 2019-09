Christa (41) runt twee kapsalons in Tienen: “Ambitieus? Ik wil nog groter worden!” Vanessa Dekeyzer

05 september 2019

16u00 0 Tienen Christa Ulens (41) start een tweede kapsalon op in het Tiense. Naast haar salon in Grimde opent ze zaterdag een tweede zaak in de Gilainstraat 44. En daarnaast gaat ze ook nog eens aan huis haartjes knippen. “Ik ben nu eenmaal ambitieus”, zegt ze zelf. “En hier stopt het niet. Ik wil nog groter worden!”

Christa holt van hot naar her in de nieuwe zaak, terwijl ze haar team instructies geeft. Voor de één zou het misschien op chaos lijken, maar voor Christa is alles kristalhelder. Zij wil hard werken en vooruit gaan in het leven. “Ik ben 25 jaar geleden als kapster gestart. Ik was toen net 17 jaar. De haren werden geknipt en geverfd in mijn living en wassen gebeurde in mijn badkamer. Ik begon bij familie en vrienden maar al snel brachten ook die vrienden en kennissen aan en zo besloot ik naast mijn woning een klein salon op te starten.”

Stoelendans

“En als ik klein zeg, bedoel ik ook klein”, zegt Christa lachend. “In Grimde was het altijd een stoelendans. Soms belandden de klanten zelfs op de trap in de gang, wanneer het erg druk was. Maar dat wisten ze en dat stoorde hen niet. Ze kwamen steeds terug omdat ze hier graag waren en tevreden naar buiten gingen.” Ook Mariette Peeters nam vaak deel aan de stoelendans. “Dat was ‘de gewoonte’ daar, maar niemand maalde daar om, omdat we ons daar altijd thuis hebben gevoeld. Bijna heel mijn familie is al jaren klant bij Christa. Voor mij het is nu zelfs gemakkelijker dat ze nog een tweede salon opent in Tienen zelf. Zo kan ik per fiets komen.”

Met een team van negen vrouwen, waaronder heel wat jonge meisjes, gaat Christa vanaf zaterdag aan de slag in de Gilainstraat 44, waar vroeger kapsalon Di Marino gevestigd was. “Toen ik vernam dat de zaakvoerder met pensioen zou gaan, besloot ik mijn kans te wagen. Hier zitten we heel wat ruimer dan in Grimde. Maar ook daar blijf ik actief, omdat ik de mensen de vrije keuze wil laten. In Grimde ga ik wel korte tijd sluiten, totdat ik in het nieuwe salon goed opgestart ben. Daarna zal ik op twee plaatsen actief zijn, samen met mijn team, in Tienen van dinsdag tot en met zaterdag en in Grimde op woensdag en donderdag, en ook de klanten aan huis kunnen op mij blijven rekenen.”

Groot feest

Maar krijgt Christa dat allemaal gebolwerkt? “Het is hard werken, maar dat is een keuze die ik gemaakt heb. De mensen maken al wel eens grappen over het vele geld dat ik nu wel moet binnenrijven zeker. Maar het is een fabeltje te denken dat je als zelfstandige instant rijk wordt. Ik heb het zeker niet slecht, maar ik deel mijn portemonnee ook graag met mijn klanten. Zo gaf ik op mijn veertigste verjaardag een groot feest voor mijn klanten met alles er op en er aan. En wacht tot ik vijftig word! (lacht) Maar ook op de opening aanstaande zaterdag zal iedereen getrakteerd worden op een hapje en een tapje!”