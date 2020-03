Celstraffen gevorderd voor dochter en moeder die IS steunden Wouter Hertogs

17 maart 2020

11u08 0 Tienen Twee vrouwen riskeren gevangenisstraffen van 3 en 4 jaar omdat de zus tot tweemaal toe geprobeerd had naar Syrië te vertrekken en in contact stond met Syrië-strijders, terwijl de moeder geld zou gestuurd hebben naar IS-strijders en facebookprofielen aangemaakt zou hebben.

In maart 2015 vertrok de Tiense jongeling Mohamed J. naar Syrië, waar hij enkele maanden later omkwam bij een bombardement. Maar de jongeman was niet de enige van zijn familie die in het vizier van het gerecht liep. Zijn zus F. vertoonde vanaf 2014 al tekenen van radicalisering en probeerde ook tot tweemaal toe naar Syrië te trekken. Ze verzamelde ook een hoop jihadistisch propagandamateriaal en hield via sociale media contact met haar broer en andere IS-strijders. Haar moeder zou dan weer de drijvende kracht achter de radicalisering van haar kinderen geweest zijn. Ze was volgens het federaal parket lid van diverse Facebook-groepen waarin geijverd werd voor de gewapende strijd en zette verschillende Facebook-profielen op voor IS-strijders. Ze zou ook geld gestort hebben aan organisaties die IS steunden. De verdediging van de moeder betwistte dat de vrouw zo een belangrijke rol had gespeeld en pleitte voor een werkstraf, terwijl de advocaten van dochter F. hoopten op een straf die lager zou zijn dan 3 jaar. Volgens hen was er hoogstens sprake van pogingen tot deelname aan de activiteiten van een terreurgroep. De uitspraak is op 10 april.