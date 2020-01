Celstraf voor zwartrijder die treinbegeleider bedreigt KAR

09 januari 2020

13u08 0

Een man is veroordeeld tot drie maanden cel en 400 euro boete omdat hij in de zomer van 2018 een treinbegeleider bedreigde in Tienen. Nataniel M. maakte een snijbeweging over de keel toen de kaartjesknipper hem erop attent maakte dat hij niet over een geldig vervoersbewijs beschikte. Er ontstond tumult en het treinverkeer liep vertraging op door het incident.

M. daagde niet op in de rechtbank nadat hij eerder al een minnelijke schikking van 150 euro naast zich neerlegde. Hij werd bij verstek veroordeeld tot drie maanden cel en een geldboete van 400 euro. Aan de NMBS is hij 687 euro verschuldigd.