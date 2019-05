Celstraf voor tafelschuimer KAR

27 mei 2019

Een 26-jarige man is veroordeeld tot twee maanden cel voor flessentrekkerij. D.E.I. bediende zich op 29 april vorig jaar rijkelijk van eten en drank in een restaurant in Tienen maar verliet het etablissement zonder te betalen. Hij liet een rekening van 210,4 euro achter. Oorspronkelijk werd door het parket een tweede persoon mee gedagvaard omdat hij betrokken leek te zijn, maar omdat het om een persoonsverwisseling betrof, ging die persoon vrijuit. E.I. is gekend bij het gerecht voor verschillende feiten van diefstal. De rechter legde hem een gevangenisstraf van twee maanden op. Hij moet ook de gerechtskosten van 332 euro betalen.