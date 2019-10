Celstraf voor dieven van collectebus KAR

07 oktober 2019

14u53

Twee mannen zijn veroordeeld in de Leuvense rechtbank voor de diefstal van een collectebus in een apotheek in Tienen. Op 17 april vorig jaar trok het duo naar een apotheek in de stad. Terwijl de ene binnenging bij de apotheker, wachtte zijn kompaan buiten op een bromfiets. Om de aandacht van de apotheker af te leiden werd naar een extra potje methadon gevraagd. De apotheker hoorde de collectebus rinkelen, maar toen was het al te laat. Het duo stoof weg op de bromfiets richting Beauduinstraat. Een van hen werd echter erkend, waardoor het duo alsnog voor de rechter belandde. Daar deden ze hun huidige leefsituatie uit de doeken. De twee mannen, familie van elkaar, kregen drie maanden cel en 400 euro boete. Ze werden eerder al veroordeeld voor feiten van geweld en diefstal.