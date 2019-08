Celstraf met uitstel voor vader die gezin terroriseert KAR

15u50 0 Tienen Een vader van vier uit Tienen is veroordeeld tot zeven maanden cel met probatie-uitstel omdat hij jarenlang zijn gezin terroriseerde. De man zijn agressie werd gevoed door een gok- en alcoholprobleem.

Selahattin B. leerde zijn vrouw kennen in Turkije. Ze trouwden in 2003 om zich vervolgens in België te settelen. Het koppel kreeg tussen 2008 en 2011 vier kinderen waarna de problemen begonnen. B. had het naar eigen zeggen moeilijk om zich aan te passen aan het leven in België. Hij begon te gokken en te drinken. Door het overmatig alcoholgebruik sloegen bij de man regelmatig de stoppen door. Zo stampte hij zijn vrouw in de buik en bedreigde hij haar met een mes. Hij schold haar uit voor hoer in het bijzijn van de kinderen. Toen de moeder na het zoveelste pak rammel werkonbekwaam werd geslagen, was de maat vol. In 2016 deed ze voor de eerste maal aangifte voor partnergeweld. Het koppel scheidde een jaar later. De vrouw bracht in de rechtbank een geluidsopname bij van de man zijn scheldtirades, waardoor ontkennen niet veel zin meer had. Ook de verschillende politietussenkomsten speelden in het nadeel van B. De rechter veroordeelde hem tot zeven maanden cel met probatie-uitstel. Zo mag hij geen alcohol meer drinken of nog gokken. Hij moet ook een cursus ‘dader in zicht’ volgen. De boete van 800 euro is effectief.