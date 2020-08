CC De Kruisboog zorgt voor coronaproof cultuurseizoen Kristien Bollen

24 augustus 2020

16u57 0 Tienen CC De Kruisboog staat voor een uitzonderlijk cultuurjaar. De coronacrisis zette enkele maanden geleden niet enkel een domper op het cultuurseizoen, maar heeft ook een stevige invloed op het programma voor de volgende periode.

CC De Kruisboog stelt nu enkel het aanbod voor het najaar voor. Vanaf zaterdag 5 september zullen daarvoor tickets aangekocht kunnen worden, maar voor het programma van het voorjaar 2021 zijn er pas tickets in november. Deze beslissing werd genomen omdat bepaalde gezelschappen alsnog kunnen beslissen om niet op tournee te gaan. Het voorlopige aanbod voor het voorjaar 2021 kan je wel raadplegen op de website.

Geen abonnement mogelijk

Omdat je als bezoeker enkel tickets kan aankopen voor dit najaar, stapt CC De Kruisboog voor dit cultuurseizoen af van het abonnementensysteem. Bezoekers kunnen enkel losse tickets aankopen.

Aanbod voor groot en klein

Op het muzikale programma staan gevestigde waarden zoals Stef Bos, Geert Verdickt en Tom Helsen, afgewisseld met een aantal muzikale topprojecten. Passeren de revue: de ‘Singalong Songbook’ van Wim Opbrouck en de live rockumentary over Jeff Buckley met onder meer Pieter Peirsman en Sofie Engelen.

Voor de gulle lach wordt er gerekend op comedians als Bert Gabriëls, Joost van Hyfte, Nele Goossens en niemand minder dan Alex Agnew.

Op theatervlak is het nu al uitkijken naar bijvoorbeeld Chris Lomme als ‘Madame Rosa’, Warre Borgmans en Katelijne Verbeke in ‘K.A.L.M.’ en het ‘Moordspel’ van het alom geprezen Loge 10.

De kinderen en hun (groot)ouders zijn welkom voor een hilarische vertolking van het boek ‘Over een kleine mol...’. Ze kunnen genieten van het beroemde vingerpoppetje Lejo en wegdromen bij een voorstelling van de klassieker ‘De Kleine Prins’.

Vergeet zeker de filmvoorstellingen niet met ‘Little Women’, ‘Gretel and Hansel’ en ‘1917’, die op groot scherm vertoond worden in de theaterzaal.

Coronaproof

CC De Kruisboog garandeert dat de voorstellingen veilig en volgens de geldende normen verlopen. Een medewerker van CC De Kruisboog zal de zalen een half uur voor aanvang openen en toezien op een rustige instroom van het publiek. Bij de zitplaatsen wordt rekening gehouden met een afstand van 1,5 meter tussen de bubbels. Op dit moment telt een bubbel maximaal 5 personen. Dat maakt natuurlijk dat er in beide zalen slechts 100 zitjes beschikbaar zijn. Mondmaskers zijn verplicht en handgel zal beschikbaar zijn, net als duidelijke signalisatie in de inkomhal en de sanitaire ruimtes. Voor en na de voorstellingen worden de zalen en de sanitaire ruimtes schoongemaakt en geventileerd.

Tickets online te koop

De volledige programmatie van het cultuurcentrum kan geraadpleegd worden op deze site. Tickets kunnen rechtstreeks online aangekocht worden, aanschuiven in een lange wachtrij aan het ticketkantoor hoeft dus echt niet. Daarnaast is er ook de programmabrochure (Cultuurmail) die te verkrijgen is in het cultuurcentrum, de bib en het stadhuis. Deze brochure kan ook aangevraagd worden via dekruisboog@tienen.be. Een exemplaar wordt dan opgestuurd.

De verkoop van tickets voor het najaar start op zaterdag 5 september 9.00 uur via deze site. Voor mensen die niet online kunnen bestellen of met erg met specifieke vragen zitten, is de ticketbalie uitzonderlijk open op zaterdag 5 september van 9 tot 13 uur. Online bestellen is sneller én veiliger. Telefonische bestellingen worden pas aangenomen vanaf dinsdag 8 september om 9 uur.