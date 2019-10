Cartoonist Kim Duchateau brengt ‘Tinderstruck’ uit, een boek over relaties, seks en liefde. En ja, daarvoor moest hij research doen Vanessa Dekeyzer

11 oktober 2019

11u05 0 Tienen Striptekenaar en cartoonist Kim Duchateau heeft zijn cartoons over liefde, seks en relaties van de voorbije vijftien jaar gebundeld in het boek Tinderstruck. “Er zijn inderdaad ook recente cartoons over Tinder bij. Hiervoor heb ik me zelfs op Tinder geplaatst en ja, ik heb een vriendin”, zegt Kim lachend.

Moeten we Kim Duchateau nog voorstellen? Sinds 1996 is hij aan de slag als striptekenaar en cartoonist bij heel wat Belgische en Nederlandse tijdschriften en kranten. Zijn bekendste figuur is ongetwijfeld Ester Verkest (P-Magazine, Playboy). In 2018 werd hij nog uitgeroepen tot ereburger van Sint-Truiden, maar intussen is Kim verhuisd naar het rustige Bost. Vanuit zijn atelier op de bovenverdieping verzint hij de zotste cartoons.

Soms laat ik me inspireren door zeer slechte tv-programma’s als Blind Date en Temptation Island. Mensen doen zo’n idiote dingen dat je er wel moet mee lachen Kim Duchateau

“Ik haal mijn inspiratie uit zowat alles”, zegt Kim. “Het dagelijkse leven biedt zoveel materiaal aan. Je moet het alleen kunnen zien en die gave heb ik gelukkig. Het is een vak apart, en geen makkelijk, want een goede grap maken is keimoeilijk. Daar is geen formule voor. Soms laat ik me ook al eens inspireren door heel slechte tv-programma’s zoals Blind Date en Temptation Island. Mensen doen zo’n idiote dingen dat je er wel moet mee lachen.”

Kim zoekt in zijn cartoons de grenzen op. “Ik hou zelf van humor met een randje en ga er graag over. Monty Python vond ik als kind al geweldig en nu nog steeds, net als bijvoorbeeld Rick en Morty, een Amerikaanse sciencefiction sitcom voor volwassenen. Er moet altijd een beetje een hoek af zijn. Humor à la FC De Kampioenen en Geert Hoste zijn niet aan mij besteed. Geef mij maar een Alex Agnew en een Jeroen Leenders, een Kamagurka, Bart Schoofs, of de sociaal incapabele Michiel en Kabouter Wesley.”

Maar waar trek je dan je grens? “Je moet vrijuit je mening kunnen zeggen, maar wel steeds met respect. Een voorbeeld: ik ga niet daags nadien spotten met iemand die halfdood geslagen is op een autostrade of met de slachtoffers van Dutroux. Je moet beleefd blijven. Want als je erover gaat, dan ben zelf de loser.”

Zelf op Tinder

Liefde, seks en relaties komen veelvuldig aan bod in de cartoons van Kim. “De beste heb ik nu verzameld in de bundel Tinderstruck, een parodie op Thunderstruck van AC/DC en een verwijzing naar de Tindercartoons die erin zitten. Aangezien ik moest weten waarover ik grappen maakte, ben ik zelf Tinder gaan ontdekken. Maar het is toch niets voor mij. Dat swipen van personen naar links of rechts, naar wel of niet interessant, vind ik niet fijn. En bovendien moest je dan ook nog eens betalen als er een match gevonden werd. Het enige probleem is nu wel dat ik niet weet hoe ik weer van Tinder geraak”, zegt Kim lachend.

Een doelpubliek heeft Kim niet meteen voor ogen. “Relaties, liefde en seks zijn tijdloze begrippen die iedereen wel snapt. Ik richt mij niet tot één specifiek iemand. Ik vermoed wel dat mijn boek vaak in toiletten zal terug te vinden zijn, omdat je cartoons in stukjes leest, dus anders dan bij een leesboek. Enkele cartoons na mekaar lezen is vermoeiend.”

Wat betekent humor voor jou? “Iets dat ik in mijn leven niet kan missen. Als ik iets niet aankan of het wordt saai, dan zoek ik een uitweg in de humor. De dag dat iemand zegt dat ik niet meer mag lachen, stopt het voor mij.”

Tinderstruck is uitgegeven bij Matsuoka en is te verkrijgen in de boekhandel.