Carnavalstoet trekt op 22 februari door de straten Kristien Bollen

06 februari 2020

16u33 0 Tienen De vzw.Ridders van Brunengeruz in samenwerking met Stad Tienen organiseren op zaterdag 22 februari de jaarlijkse carnavalstoet.

De opening van carnaval begint die dag om 10.11 uur in de Polyvalente zaal van het Vrijetijdscentrum waar tratitiegetrouw de macht van onze stad overgedragen zal worden door burgemeester Katrien Partykaaan Prins Ivan II en Prinses Isabelle 1, het carnavalspaar van 2020.

Parcours

De vorming van de carnavalstoet gebeurt al rond 12 uur op de Leuvenselaan. Het vertrek van de stoet is stipt voorzien om 14.11 uur. Dit jaar is er een nieuwe reisweg voorzien en trekt de stoet via de Leuvenselaan, de Leuvensestraat, de Grote Markt (kant Toreke), de Kalkmarkt, de Nieuwstraat, de Hennemarkt, de Beauduinstraat, de Rijzigersstraat, de Bostsestraat, het Torsinplein, de Minderbroederstraat, de Peperstraat om voor de finale toe te komen op de Grote Markt. Deze straten zullen die dag dus verkeersvrij worden gehouden.