Carnaval Club JATienen niet failliet Christian Hennuy

06 augustus 2019

22u04 0

De carnavalgroep vzw CC JATienen wil naar aanleiding van het faillissement van JaTienen vzw en de talloze berichten die hun leden ontvingen duidelijk maken dat de carnavalgroep los staat van de andere vzw.

“In het najaar van 2018 besliste CC JATienen die jarenlang een onderdeel was van vzw JaTienen om op eigen benen te staan en zich af te scheuren. In oktober 2018 werd de vzw CC JATienen opgericht. We hebben besloten om als Carnaval Club op eigen benen te staan om ons eigen ding te kunnen doen zonder steeds verantwoording te moeten afleggen bij het hoofdbestuur. We willen dus uitdrukkelijk de nadruk leggen met dit bericht dat de carnavalafdeling niets te maken heeft met dit faillissement en dus verder gaat met haar activiteiten. De ‘CC JATienen Schlagert’ vindt dus wel degelijk plaats op 1 februari 2020”, aldus Kevin Servais, voorzitter van de vzw CC JATienen