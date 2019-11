Carina Mues viert 15 jaar Cacao Fashion “Het is de passie die me drijft, en die elke dag het beste in mij naar boven haalt” Vanessa Dekeyzer

06 november 2019

16u55 3 Tienen Feest in de Beauduinstraat want Cacao Fashion blaast vijftien kaarsjes uit. Zaakvoerster Carina Mues wil dit vieren met haar klanten en zet een verjaardagsactie op.

“In 2004 begon ik met Cacao for Kids, een kinderkledingzaak”, vertelt zaakvoerster Carina Mues. “In de loop der jaren merkte ik wel dat mijn jonge klantjes stilaan ouder werden en dat hun voorkeuren mee veranderden. Ook de mama’s van de kinderen die langskwamen, lieten me aanvoelen dat ook zij geïnteresseerd waren in kledingadvies. Dat heeft me ertoe aangezet om mijn collectie enkele jaren geleden uit te breiden met een gamma voor dames. Door regelmatig sessies in kleur- en stijladvies te organiseren, bleef ik steeds meer jonge en ook oudere dames aantrekken naar mijn winkel. Het deed me uiteindelijk in 2018 beslissen om volledig de kaart van de damesmode te trekken. Cacao for Kids heet sindsdien Cacao Fashion.”

“Ik word oprecht blij als ik dames mooi kan kleden, als ze tevreden zijn met mijn aanbod en mijn advies Carine Mues

Belgische merken

De winkel heeft vooral aandacht voor Belgische merken. Carina zorgt voor een optimale mix, zodat een zo ruim mogelijk publiek haar gading vindt in het aanbod. De tijd vliegt, beseft ook Carina Mues. Dat ze de winkel al vijftien jaar runt, vindt ze zelf onvoorstelbaar. “Als je iets graag doet, gaat de tijd zo voorbij”, zegt ze met de glimlach. “Ik word oprecht blij als ik dames mooi kan kleden, als ze tevreden zijn met mijn aanbod en mijn advies. Het is de passie die me drijft en die elke dag het beste in mij naar boven haalt.”

Vijftien jaar Cacao Fashion wil Carina niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom krijgen alle klanten, bij aankoop vanaf 250 euro, een mooi regenscherm cadeau. “Ik ben dankbaar dat ik al jaren het vertrouwen krijg van zoveel bestaande en nog meer nieuwe klanten. Ik hoop dan ook dat ik nog jaren met dezelfde goesting deze zaak mag runnen. De dames kunnen op mij blijven rekenen.”