Campagnebeeld voor de Kweikersdag voorgesteld. ‘t Schip wordt de locatie voor de Tiense feestdag. Vanessa Dekeyzer

03 juli 2019

08u24 0 Tienen OpgewekTienen en de stad Tienen hebben het campagnebeeld voor de Kweikersdag, die op donderdag 10 oktober, de Tiense feestdag, aan ’t Schip plaatsvindt, gelanceerd. Vanaf nu kan je jezelf ook opgeven als figurant voor de intrede van de Tiense reuzen of voor deelname aan de Lazuur.

Voor het campagnebeeld deed de dienst communicatie een beroep op het grafisch bureau Atelier Per Twee. Zij tekenden een ontwerp maat uit met de Tiense reuzen, de schapendragers van de Lazuur en de typische gevel van het vroegere gasthuis op ’t Schipplein. Het beeld staat centraal in de uitgebreide communicatiecampagne die begin september, samen met het programma, gelanceerd wordt. “Ik ben alvast bereid om het doek aan mijn woning hier aan ’t Schip op te hangen”, zegt Vincent Petré. “Het is heel fijn dat ons plein de locatie wordt voor de Kweikersdag.”

“Een van de hoogtepunten wordt de Lazuur”, zegt Chris François van opgewekTienen. “In deze wedstrijd nemen wijken en deelgemeenten het tegen elkaar op. We hebben een parcours van 300 meter uitgestippeld tussen het zwembad De Blyckaert en ’t Schip, van water naar water dus. De deelnemers dragen tijdens het lopen een zelfgemaakt schaap op de schouders en elk team bestaat uit tien deelnemers uit tien leeftijdscategorieën. De ploeg, die als eerste over de eindmeet komt, ontvangt het gouden vaandel. Nu al zijn er tien ploegen ingeschreven, maar er kunnen er nog altijd bijkomen. Alle info vind je op www.lazuur.be.”

We gaan nu op zoek naar figuranten tussen 6 en 20 jaar oud.” Annemie Smolders

Een ander hoogtepunt vormt de intrede van de Tiense reuzen. Tientallen gekostumeerde figuranten beelden knap uitgewerkte taferelen uit die zich in de loop van de jaren in de Tiense geschiedenisboeken lieten noteren. “We gaan nu op zoek naar figuranten tussen 6 en 20 jaar oud”, zegt Annemie Smolders van de dienst evenementen en toerisme. “De reusjes (6-9 jaar) gaan gekleed zoals de reuzen Jan en Mie, de narren (de tienjarigen) dragen vrolijke kledij om de feestvreugde aan te wakkeren, de reuzenbegeleiders (11-15 jaar) dragen stoere outfits en de erewacht van de reuzen (16-20 jaar) heeft samen met de Bietenclub de belangrijke taak om de reuzen Jan en Mie te beschermen. De Tiense Kweikers lopen ook dit jaar mee in de stoet. Studentenclub Freya en andere jongeren warmen het publiek op en dragen een handgemaakte outfit met Kweikerskoppen.”

De organisatoren zoeken ook nog begeleiders om de taferelen en de stoet in goede banen te leiden. Al wie wil meehelpen of meelopen kan zich inschrijven tot en met zondag 15 september via www.tienen.be/kweikersdag-inschrijven. Voor info kan je terecht bij Annemie op het nummer 016/80.56.87.