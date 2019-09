Café Patria maakt plaats voor S|T|E|K Vanessa Dekeyzer

23 september 2019

15u49 16 Tienen Maandag 30 september opent S|T|E|K deuren aan de Broekstraat in Tienen. Zaakvoerder is niemand minder dan Wim Ottenbourg. Hij ruilt na 22 jaar zijn job als caféhouder in voor zijn restaurant, dat gespecialiseerd is in vleesgerechten. “Maar ook voor de visliefhebbers en de vegetariërs hebben we een lekker alternatief klaar”, aldus Wim. “Reserveren kan vanaf nu.”

Wie S|T|E|K binnenwandelt, herkent praktisch niets meer van het oude bruine café dat de Patria was. “Dat was ook wel de bedoeling, al verwijst de naam wel nog naar het café. We willen dat het restaurant evenzeer een vaste plek wordt voor de Tienenaars zoals de Patria dat was”, aldus Wim.

Café Patria was inderdaad een begrip in Tienen. Het was hét café waar scholieren na schooltijd, en ook vaak tijdens de middagpauze, samenkwamen voor een drankje en een babbel en waar een feestje tijdens de weekendavonden nooit ver weg was. Maar mensen op café krijgen, is niet meer zo makkelijk als vroeger, en ook het nachtwerk werd Wim wat te veel. En dus besloot hij het café om te bouwen tot restaurant. “Een zwaar werk van zes maanden, maar het resultaat is de moeite waard”, vindt Wim. “We wilden vooral het oude gebouw, dat vroeger een herenhuis was, weer in haar glorie laten schitteren. De tussenplafonds werden verwijderd, zodat je weer een open gevoel krijgt. Het rustieke van het pand combineren we tegelijk met een industriële look.”

De eyecatcher is ongetwijfeld de vleestoog. “De klanten kunnen naar de toog komen, waar ze kunnen kiezen welk stuk vlees ze graag willen eten en krijgen daarbij de nodige uitleg over de verschillende soorten en rassen”, vertelt Wim. “De toog zal nooit identiek zijn. We variëren voortdurend in het aanbod. Naast het vlees bieden we steeds handgesneden frietjes, een salade en zelfgemaakte mayonaise aan. En voor wie geen vlees lust, is er ook keuze aan vis. Zo hebben we de vis van de maand, kreeft en oesters. En ook voor vegetariërs hebben we een alternatief voorhanden.”

Arne en Loïc

Arne Decoster, die zijn sporen al verdiende bij onder meer Couvert Couvert en Baracca in Leuven, zal achter het fornuis staan. Hij wordt bijgestaan door souschef Loïc Flusu, die voorheen zes jaar lang bij Dieu in Tienen werkte. Het zaalteam bestaat naast Wim uit Kelly Kempeneers. “Allemaal zijn we Tienenaars en dat is toch wel bijzonder”, zegt een enthousiaste Wim.

S|T|E|K biedt ruimte aan een 40-tal personen. Er is nog ruimte voor meer, maar Wim wil rustig opstarten. “Ik denk wel dat we een meerwaarde kunnen zijn voor Tienen. We horen alvast dat er veel nieuwsgierigheid bestaat rond onze opening. Lang moeten de mensen niet meer wachten, want op maandag 30 september openen we de deuren. Reserveren kan vanaf nu via de website of via Facebook. S|T|E|K is gesloten op dinsdag, woensdag en zaterdagmiddag. Verder is de keuken open van 12 tot 13.30 uur en van 18 tot 21.30 uur. Wees welkom!”