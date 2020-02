Buurtpreventienetwerken Sint-Magriete-Houtem en Wijk Station van start Kristien Bollen

14 februari 2020

18u33 2 Tienen Na Goetsenhoven, Oplinter, Hakendover, Bost, Kumtich en Vissenaken wordt er nu ook een buurtpreventienetwerk opgestart in Sint-Margriete-Houtem en de brede buurt rond het station in Tienen. Binnen zo’n netwerk melden buurtbewoners verdachte situaties aan elkaar, na de politie op de hoogte gebracht te hebben. Op die manier hopen ze het aantal inbraken in woningen terug te dringen.

Een buurtpreventienetwerk is een netwerk van burgers die elkaar informeren over verdachte personen, gedragingen en voertuigen. In eerste instantie verwittigen ze de lokale politie. Vervolgens plaatsen ze een bericht in de daartoe opgerichte WhatsAppgroep om de leden te alarmeren.

Blijven groeien

De buurtpreventienetwerken in Tienen zitten in de lift. Eind december waren er 468 personen aangesloten bij de netwerken in Goetsenhoven, Oplinter, Hakendover, Bost, Kumtich en Vissenaken. Ook Sint-Margriete- Houtem gaat er nu mee van start. In het westelijke gedeelte van Tienen, tussen Kumtich en Vissenaken en de zone rond het station, wordt er bijkomend het netwerk ‘Wijk Station’ opgestart. De stad plaatst op de voornaamste invalswegen van het werkgebied buurtpreventieborden. Zo wordt er ruchtbaarheid aan het initiatief gegeven en zullen meer buurtbewoners zich engageren. Op die manier kunnen de netwerken efficiënt ingezet worden om het aantal woninginbraken terug te dringen.

Info

Inwoners die lid willen worden van de buurtpreventienetwerken kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinator van Sint-Margriete-Houtem Guy Allard (0496/12.14.25, guy.allard@telenet.be) of met Bart Vanbilloen van de ‘Wijk Station’ (0495/70.10.69, bart.vanbilloen@gmail.com).

Lid worden van een buurtpreventienetwerk kan vanaf de leeftijd van 16 jaar. Een overzicht van de buurtpreventienetwerken kan geraadpleegd worden op www.tienen.be/buurtpreventienetwerken.