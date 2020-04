Buurt rond oude gasfabriek bezorgd om sanering van de site Vanessa Dekeyzer

20 april 2020

15u33 6 Tienen Inwoners van de Leopoldvest maken zich zorgen over de sanering van de site van de oude gasfabriek in de vlakbij gelegen Slachthuisstraat. Deze site zal door OVAM vrijgemaakt worden van vervuiling door PAK, BTEXN, cyanide en minerale olie. “Wij eisen dat alle Vlaamse richtlijnen voor de sanering gevolgd worden.”

Dit jaar zal de eerste fase van de sanering van de oude gassite van Tienen van start gaan. Deze site was gelegen op de hoek van de Leopoldvest met de Slachthuisstraat. Bijna 200 jaar geleden bouwde men de eerste gasfabrieken in België, die als belangrijke taak hadden om gas voor stadsverlichting te produceren. Dit gebeurde door steenkool in een afgesloten oven zonder zuurstof te verwarmen. Het gas dat hierdoor vrijkwam, werd opgeslagen in cilindervormige opslagtanks.

Via een ondergronds systeem van leidingen vond het gas dan zijn weg naar de gaslantaarns die eind 19de en begin 20ste eeuw in het straatbeeld alom aanwezig waren. De productie en de verdere exploitatie van het gas veroorzaakte echter ook heel wat bodem- en grondwaterverontreiniging. Daarom worden nu de oude gassites in Vlaanderen systematisch onderzocht en indien nodig gesaneerd. Tienen behoorde tot één van de eerste steden die volop op gasverlichting inzette. De Tiense gasfabriek was er al in 1870, maar verdween begin jaren ’60.

Zware verontreiniging

OVAM maakte in 2014 al een verslag op van het onderzoek naar de bodem van de voormalige gasfabriek. Daaruit bleek dat heel wat grond onder en rond de Leopoldvest zwaar verontreinigd is met onder meer teerproducten. Vandaag ligt het dossier van de sanering van de gronden door OVAM op de agenda van het Tiense stadsbestuur, aangezien de eigenaars op deze gronden bouwprojecten mogelijk willen maken. Het openbaar onderzoek is zopas afgerond. Heel wat buurtbewoners dienden een bezwaar in.

“De inwoners van de Leopoldvest zijn ongerust”, zegt Jos Bosmans, die het dossier van nabij opvolgt. “Enerzijds omdat we vrezen dat de sanering onze gezondheid zal bedreigen, anderzijds omdat de stabiliteit van onze huizen zal aangetast worden. De grond hier is moerassig en als ze alles gaan uitgraven, vrezen we voor verzakkingen en scheuren in onze woningen. We merken ook dat OVAM onvoldoende aandacht besteedt aan de voorzorgen en veiligheidsmaatregelen. Zo wordt de impact geminimaliseerd.”

Communicatie

“Er zijn inderdaad bemerkingen geformuleerd”, zegt schepen Paul De Cort (Groen). “Ik sprak hierover met meerdere bewoners. Er is angst voor scheuren in de woningen als gevolg van afgravingen (voor sanering teer) en grondwatervermaling (sanering cyaniden), ook in de follow up periode na de eigenlijke werken. Er bestaat eveneens ongerustheid door een gevreesd vrijkomen van benzeendampen. Ovam en het schepencollege hebben de noodzakelijke saneringsplannen om de volksgezondheid veilig te stellen goedgekeurd, op voorwaarde dat er voortdurend communicatie gebeurt met de bevolking op basis van de vordering van de werken. Het infomoment, dat al plaatsvond onder heel wat interesse, was zo een stap in de goede richting.”