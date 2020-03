Busbedrijf Multiobus voelt de gevolgen van het coronavirus: “Busreis naar Londen en De Efteling zijn vandaag afgebeld, we vrezen dat er meer zullen volgen” Vanessa Dekeyzer

02 maart 2020

16u01 1 Tienen Bij het Tiense busbedrijf Multiobus werden maandag twee busreizen afgezegd naar aanleiding van de verdere verspreiding van het coronavirus, eentje naar Londen en eentje naar De Efteling. “We hopen dat dit geen domino-effect zal hebben, want dan hebben we een ernstig probleem”, zegt woordvoerder van het bedrijf, Bernard Vandereyken.

Een groepsuitstap met ouderen naar Londen en een bezoek aan pretpark De Efteling in Nederland gaan niet door. Beide busreizen, die in de periode maart-april geboekt waren, werden maandag afgebeld. “Dat betreuren we uiteraard, maar wanneer de mensen ongerust zijn, kunnen we niet veel doen om hen te overtuigen om toch te gaan. Gelukkig worden de reizen wel verschoven naar september.”

Bij Multiobus hopen ze wel dat organisaties en scholen niet massaal hun geplande uitstappen met de bus gaan afzeggen of uitstellen. “De maand maart is voor ons meestal het startschot van het hoogseizoen. Of dat ook dit jaar het geval zal zijn, valt nu af te wachten”, reageert Bernard Vandereyken. “We nemen als bedrijf alle nodige maatregelen. Zo zullen we geen busreizen naar risicogebieden aannemen. Dat spreekt voor zich, want je moet natuurlijk geen problemen gaan zoeken. Bovendien zou je hiervoor ook geen chauffeur bereid vinden, wat logisch is.”

Iedereen op post

De chauffeurs blijken op dit ogenblik niet meteen af te haken. Iedereen is post. “We hebben afgelopen vrijdag twintig dispensers met alcogel aangekocht, die geplaatst zijn in elke toiletruimte, keukens en chauffeurslokalen. Er is nog een bestelling gedaan van dispensers van 100 milliliter voor elke chauffeur, die op de bus kan blijven. Vermoedelijk worden die eind volgende week geleverd. In alle toiletten hangen ook affiches op met tips tegen het coronavirus, die ook op intranet staan.”

En ook de kuisploeg DELTA is gecontacteerd door Multiobus. “We hebben gevraagd om onze burelen bij elke poetsbeurt te ontsmetten. Ook het personeel van DELTA moet op regelmatige basis de handen wassen en ontsmetten. En op het groot scherm aan het onthaal wordt er aangekondigd dat we omwille van het coronavirus geen hand geven. Ik denk dat we op dit ogenblik niet meer kunnen doen”, besluit Bernard Vandereyken.