Burgerbevraging blijft voor beroering zorgen: “Ze maakt gewoon duidelijk wat we allemaal al jaren weten. Was daar nu 57.000 euro voor nodig?” Vanessa Dekeyzer

04 oktober 2019

12u31 4 Tienen De recente burgerbevraging in het kader van de opmaak van de meerjarenplanning zorgde voor heel wat gemor op de gemeenteraad, zowel over de representativiteit van de bevraging als over de hoge kostprijs. “De resultaten zijn bovendien niet verrassend. Dit wisten we al. Hier gaat 57.000 euro de riolering in”, aldus Joël Dereze (Vlaams Belang).

Alle 15.200 inwoners konden afgelopen zomer meedoen aan de bevraging. Uiteindelijk vulden 3.395 Tienenaars de vragenlijst in. “Ik vind het goed en nodig dat er een participatietraject nodig is, om te komen tot een gedragen meerjarenplanning”, zegt oppositieraadslid Nele Daenen (sp.a). “Burgers moeten hun ideeën en mening kunnen geven. Maar ik heb toch mijn bedenkingen hoe Tienen dat heeft aangepakt. Van de 3.395 Tienenaars die geantwoord hebben, gaven er 700 aan dat ze verder wilden meewerken in het traject. De stad heeft dat aantal herleid tot 12 burgers die samen met de experten enkele keren zijn samengekomen. En daar stopt het. Zij worden nu niet langer betrokken. Dat is beschamend. Zeker gezien de kost, 57.000 euro, die hieraan verbonden is. Dit is een gewone enquête, die makkelijk door de eigen diensten van de stad had kunnen gedaan worden.”

Niet relevant

Raadslid Joël Dereze (Vlaams Belang) vindt de bevraging bovendien niet relevant. “Enkel elf procent van de bevolking van Tienen heeft gereageerd. Dat is weinig. En alle punten die hier naar voor zijn gekomen, worden al jaren gepredikt en op de gemeenteraad besproken, ofwel door de beleidsmensen ofwel door de oppositie. En dit is dan voor 57.000 euro ‘ontdekt’? Dit is gewoon 57.000 euro in de riolering gegooid. Het wordt tijd dat men gaat doen!” Volgens Tienen Vooruit! is de bevraging ook enkel een bevestiging wat er al geweten was. “Ga er alstublieft mee aan de slag. Betrek die mensen verder in het traject, dat is participatie. Wij willen geen getreuzel meer.”

De tijd van kakelen is voorbij, het is tijd om eieren te leggen in deze stad en dat is onze ambitie. We gaan werk maken van een duidelijke visie Bram Delvaux

Schepen Bram Delvaux (Open Vld) duidde op de professionaliteit van de bevraging. “Wij staan allemaal zeer graag aan de toog een pint te drinken en wij gaan dan ook wel enkele problemen in de stad te weten komen. Maar ik had daar nooit vernomen dat 86 procent van de Tienenaars wil dat we prioritair inzetten op netheid of dat 85 procent huisjesmelkers wil aangepakt zien. Dat had ik allemaal niet aan de toog vernomen. We hebben nu een objectieve analyse, waarmee we zeker verder aan de slag gaan, en we kunnen perfect de komende jaren met die 700 Tienenaars, die betrokken willen worden, rond de tafel gaan zitten om bepaalde thema’s te bespreken. Een meerjarenplan evolueert en participatie blijft dus belangrijk. We zijn het zeker eens met de oppositie wanneer die zegt: doen! De tijd van kakelen is voorbij, het is tijd om eieren te leggen in deze stad en dat is onze ambitie. We gaan werk maken van een duidelijke visie. Nog nooit is hier op deze manier een meerjarenplanning opgebouwd, zoals die hier zal voorliggen eind december.”