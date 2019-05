Burgemeester van Tienen Katrien Partyka (CD&V) blijft Vlaams Parlementslid: “En nu vijf jaar keihard werken” vdt

20u03 5 Tienen Katrien Partyka, Tiens burgemeester, verlengt hoogstwaarschijnlijk haar mandaat als Vlaams parlementslid. Haar partij CD&V haalt zoals het er nu naar uitziet drie zetels en dus kan Partyka aanblijven in het parlement.

“Op naar vijf jaar keihard werken voor meer aandacht en geld voor onze regio”, reageert de burgemeester. “Voor mij is het duidelijk dat mensen een goed bestuur, dat kortbij staat, appreciëren. We zijn de grootste partij bij de lokale verkiezingen in Tienen en vele buurgemeenten als Hoegaarden, Boutersem, Linter en Zoutleeuw. Het ziet er naar uit dat we bij deze verkiezingen min of meer standhouden in kanton Tienen en dat is gezien de slechte nationale score al een goede prestatie.”