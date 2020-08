Burgemeester Partyka reageert op kritiek oppositie: “Beslissing om zomerevenementen af te schaffen was én is weloverwogen” Kristien Bollen

17 augustus 2020

19u19 0 Tienen Eind juli nam de stad Tienen al de beslissing om geen zomerevenementen te laten doorgaan. De oppositie roept echter op om wat inventief te zijn en Eind juli nam de stad Tienen al de beslissing om geen zomerevenementen te laten doorgaan. De oppositie roept echter op om wat inventief te zijn en toch evenementen te laten plaatsvinden . “Hoe goed en hoe veilig ook bedoeld, dat kan niet”, reageert burgemeester Katrien Partyka.

“We hebben inderdaad beslist om eigen evenementen zoals het zomeraanbod en andere evenementen niet te laten doorgaan. Dat is een weloverwogen beslissing, en niet alles is afgeschaft want alles wat in een protocol past zoals kinderopvang en sportactiviteiten, gaan wel gewoon door”, zegt de burgemeester.

Verantwoording tegenover burger

“Je zou het ook niet aan de burger uitgelegd krijgen” gaat Partyka verder. Er mogen maximaal tien personen aanwezig zijn op een doop, huwelijk of uitvaart. Niet meer dan tien op een belangrijk en aangrijpend moment in het leven. Hoe kan je dan bijvoorbeeld een straat- of buurtfeest verantwoorden voor 200 man? Dat gaat nu eenmaal niet.”

Veiligheid en duidelijkheid

“In de privé moeten we ons ook houden aan de bubbel van vijf. Het eerste uitgangspunt van de stad Tienen is dan ook om het aantal besmettingen te beperken en liefst géén te veroorzaken. Anderzijds waren ook de organisatoren toe aan wat duidelijkheid, die moesten tot dan toe week per week afwachten. Met deze beslissing is het voor iedereen duidelijk en stellen we de gezondheid voorop”, besluit de burgemeester, die ook nog meegeeft dat er sinds 11 augustus geen nieuwe besmettingen zijn bijgekomen.